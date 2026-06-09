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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
82
Час на прочитання
1 хв

У ніжному персиковому вбранні та сережках-пусетах: принцеса Како відвідала церемонію книжкової премії у Токіо

Японська принцеса продемонструвала гарний образ, зробивши ставку на витончену жіночність, ніжну кольорову гаму та мінімалістичні аксесуари.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Принцеса Како

Принцеса Како / © Getty Images

Японська принцеса Како взяла участь у церемонії нагородження дитячої книжкової премії Sankei Children’s Book Award, яка відбулася у комплексі Мейдзі Кіненкан у Токіо.

Для офіційного заходу 31-річна представниця імператорської родини обрала елегантний і ніжний образ у пастельних відтінках. Вона з’явилася у сукні персикового кольору з фактурної тканини. Вбрання мало круглий виріз, акцентовану талію та об’ємні довгі рукави світлішого кремового відтінку, які додавали аутфіту романтичності й легкості.

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Свій аутфіт Како доповнила лаконічним світлим клатчем, маленькими сережками-пусетами та природним макіяжем з легким акцентом на губах. Волосся вона зібрала в низьку акуратну зачіску з бічним проділом і чубчиком.

Нагадаємо, принцеса Како прийшла на захід у шовковій сукні молочного відтінку з квітковим принтом.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
82
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