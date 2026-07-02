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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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101
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У ніжному жакеті з принтом і перлах: прем'єр-міністерка Японії приїхала до Індії

Очільниця японського уряду Санае Такаїті обрала стриманий класичний образ для урочистого прийому в президентському палаці Індії.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Санае Такаїті

Санае Такаїті / © Associated Press

Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїті з офіційним візитом приїхала до Нью-Делі. На урочистій церемонії біля президентського палацу Раштрапаті-Бхаван її зустрів колега Нарендра Моді.

Для офіційного заходу Такаїті обрала класичний образ. На ній блакитно-білий жакет з принтом і накладними кишенями, який вона поєднала з топом з ґудзиками в тон і темно-синьою спідницею-олівцем довжини міді.

Санае Такаїті і Нарендра Моді / © Associated Press

Санае Такаїті і Нарендра Моді / © Associated Press

Аутфіт японська прем’єрка доповнила темно-синіми шкіряними туфлями на невисоких підборах, перлинним намистом з двома нитками, перлинними сережками-пусетами та металевим годинником на зап’ясті.

Санае Такаїті / © Associated Press

Санае Такаїті / © Associated Press

Волосся Санае було акуратно вкладене у коротку зачіску, а в макіяжі вона зробила акцент на рожевій помаді.

Нагадаємо, Санае Такаїті у білому жакеті і мереживному топі зустрілася з журналістами.

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Дата публікації
Кількість переглядів
101
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