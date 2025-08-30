ТСН у соціальних мережах

Суспільство
65
1 хв

У ніжних пастельних сукнях із шифону: сестри Спенсер на червоній доріжці у Венеції

В Італії триває 82-й Венеційський кінофестиваль.

Юлія Каранковська
Леді Еліза Спенсер і леді Амелія Спенсер

Леді Еліза Спенсер і леді Амелія Спенсер / © Associated Press

29 серпня в межах заходу відбулася прем’єра фільму режисера Луки Гуаданьїно «Після полювання».

На червону доріжку вийшли виконавці головних ролей, а також інші зіркові гості, серед яких були племінниці принцеси Діани — 33-річні сестри-близнючки леді Амелія і леді Еліза Спенсер.

Леді Еліза Спенсер і леді Амелія Спенсер / © Associated Press

Леді Еліза Спенсер і леді Амелія Спенсер / © Associated Press

Вони сяяли перед фотографами в ніжному вбранні з напівпрозорого шифону, виконаному в пастельних тонах — персиковому і бірюзовому. Їхні вбрання створені брендом Intimissimi, а доповнили Амелія та Еліза їх розкішними прикрасами з камінням, макіяжами і лаконічними зачісками.

Леді Еліза Спенсер і леді Амелія Спенсер / © Associated Press

Леді Еліза Спенсер і леді Амелія Спенсер / © Associated Press

Леді Еліза Спенсер і леді Амелія Спенсер / © Associated Press

Леді Еліза Спенсер і леді Амелія Спенсер / © Associated Press

Нагадаємо, що нещодавно леді Еліза повідомила, що виходить заміж. Її коханий Ченнінг Міллерд освідчився дівчині після дев’яти років стосунків на Санторіні, в Греції, де пара насолоджувалася відпочинком.

Еліза Спенсер і Ченнінг Міллерд / © Instagram.com/elizavspencer

Еліза Спенсер і Ченнінг Міллерд / © Instagram.com/elizavspencer

Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Амаль і Джордж Клуні_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кейт Бланшетт_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ив Хьюсон Ів Гюсон_3 / © Associated Press

© Associated Press

Тильда Суинтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Лени Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум_1 / © Associated Press

© Associated Press

Барбара Палвин_1 / © Getty Images

© Getty Images

Наомі Воттс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Емма Стоун_1 / © Associated Press

© Associated Press

65
