У ньому 25 слів: іспанський герцог назвав дочку надто довгим ім'ям

33-річному аристократу доведеться значно скоротити ім'я своєї дочки, якщо він хоче, щоб її офіційно зареєстрували.

Іспанський герцог на ім'я Фернандо Фітц-Джеймс Стюарт опинився у неприємній ситуації, оскільки змушений змінити ім'я своєї дочки. Річ у тому, що чоловік та його 31-річна дружина Софія Паласуело вирішили дати дитині аж 11 імен, які складаються із 25 слів, повідомляє Daily Mail.

Дівчинку назвали Софія Фернанда Долорес Каетана Тереза Анхела де ла Крус Мікаела дель Сантісімо Сакраменто дель Пертуо Сокорро де ла Сантісіма Трінідад та де Тодос Лос Сантос.

Таке довге ім'я пара вибрала, як данину поваги покійній герцогині Альбі, відомої як найбагатша жінка Іспанії, та іншим членам сім'ї. Для пари це друга дитина, їхня перша дочка народилася 8 вересня 2020 року, але її ім'я не таке довге - Росаріо Фітц-Джеймс Стюарт і Паласуело.

Нагадаємо, що пара одружилася 6 жовтня 2018 року у Палаці Лірія. Софія - дочка архітектора Фернандо Паласуело та його колишньої дружини Софії Баррозу.

Софія Паласуело та Фернандо Фітц-Джеймс Стюарт / Фото: Getty Images

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