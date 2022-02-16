У нових туфлях та з ідеальним манікюром: 95-річна Єлизавета II на заході у Віндзорському замку

Королева Єлизавета II з'явилася на публіці наступного дня після того, як оголосили, що її син принц Ендрю врегулював питання у зв'язку зі звинуваченнями у сексуальному насильстві.
Сьогодні Її Величність провела зустріч із новим міністром оборони генерал-майором Елдоном Мілларом та його попередником контр-адміралом Джеймсом Маклаудом у Віндзорському замку.
Через два місяці Єлизаветі II виповниться 96 років. Треба віддати належне королева має чудовий вигляд. На зустріч вона прийшла в зеленій сукні в принт і з плісованим подолом, до якого підібрала зручніші та м'які шкіряні туфлі на невисоких підборах (зазвичай монархиня взуває туфлі від Anello & Davide).
В руках Єлизавета тримала тростину, тепер вона практично завжди саме з нею і виходить на публіку. Також незмінними аксесуарами її образу стали перлинне кольє, сережки з перлів та золотий годинники на зап'ясті.
Їй 95, але вона так само любить чепуритися. У монархині був ідеальний манікюр, на пальці вона продовжує носити свою обручку і заручальну каблучку, подаровану Філіпом, робить укладання кучерями і наносить на губи улюблену яскраву помаду.
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