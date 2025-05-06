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У новій красивій вишиванці: Олена Зеленська відкрила українську книжкову поличку у чеській бібліотеці
Перша леді продемонструвала нове національне вбрання на заході у Празі.
Олена Зеленська взяла участь у відкритті української книжкової полички у Національній бібліотеці Чеської Республіки. Перша леді подякувала бібліотеці за багаторічну підтримку української культурної спадщини. Вона також наголосила на важливості збереження культури у часи війни.
За її словами, заклад долучається до глобального проєкту, який налічує вже 50 тисяч книжок на 240 поличках у 57 країнах світу і в бібліотеці ЮНЕСКО.
«Наші полички — не лише для підтримки українського слова, вони для порозуміння між країнами та культурами. Для можливості дізнаватися правду з першоджерел, без викривлень і стереотипів», — сказала дружина президента.
На заході Зеленська з’явилася у новій гарній вишиванці, яку скомбінувала з чорними штанями-палацо з поясом і чорним взуттям. В Олени було укладання з боковим проділом і ніжний макіяж. Лаконічні сережки завершили аутфіт першої леді.
Нагадаємо, Олена Зеленська виступила на конференції у бежевому жакеті оригінального крою і штанях зі стрілками.