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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
1312
Час на прочитання
1 хв

У новій красивій вишиванці: Олена Зеленська відкрила українську книжкову поличку у чеській бібліотеці

Перша леді продемонструвала нове національне вбрання на заході у Празі.

Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська взяла участь у відкритті української книжкової полички у Національній бібліотеці Чеської Республіки. Перша леді подякувала бібліотеці за багаторічну підтримку української культурної спадщини. Вона також наголосила на важливості збереження культури у часи війни.

/ © Instagram Олени Зеленської

© Instagram Олени Зеленської

За її словами, заклад долучається до глобального проєкту, який налічує вже 50 тисяч книжок на 240 поличках у 57 країнах світу і в бібліотеці ЮНЕСКО.

/ © Instagram Олени Зеленської

© Instagram Олени Зеленської

«Наші полички — не лише для підтримки українського слова, вони для порозуміння між країнами та культурами. Для можливості дізнаватися правду з першоджерел, без викривлень і стереотипів», — сказала дружина президента.

/ © Instagram Олени Зеленської

© Instagram Олени Зеленської

На заході Зеленська з’явилася у новій гарній вишиванці, яку скомбінувала з чорними штанями-палацо з поясом і чорним взуттям. В Олени було укладання з боковим проділом і ніжний макіяж. Лаконічні сережки завершили аутфіт першої леді.

/ © Instagram Олени Зеленської

© Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська виступила на конференції у бежевому жакеті оригінального крою і штанях зі стрілками.

Дата публікації
Кількість переглядів
1312
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