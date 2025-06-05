У новій сукні-сорочці: герцогиня Софі привернула увагу лаконічним вбранням

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

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Улюблена невістка королеви Єлизавети II, герцогиня Единбурзька, відвідала виставку Unsilenced: Sexual Violence in Conflict в Імперському військовому музеї в Лондоні. Для візиту герцогиня одягла нову рожеву шовкову максісукню від Габріели Герст — своєї улюбленої дизайнерки.

Сукня застібалася спереду, мала рукави три чверті та пояс на талії. Це ніжне вбрання Софі доповнила туфлями від бренду Jimmy Choo — марки, яку також дуже любила принцеса Діана. Сумка герцогині була від Sophie Habsburg — бренду, який вона неодноразово вибирала для появи на будь-яких заходах.

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Це вбрання вона продемонструвала після того, як сходила на чай у Лондоні кількома днями раніше.

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Софі тоді була у вбранні від бренду Aspiga, яке доповнила декількома лаконічними прикрасами. Блакитна сукня мала рукави з рюшами та V-подібне декольте.

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images