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У новій сукні-сорочці: герцогиня Софі привернула увагу лаконічним вбранням
Дружина принца Едварда з’явилася на публіці в ніжному вбранні з текстурної тканини.
Улюблена невістка королеви Єлизавети II, герцогиня Единбурзька, відвідала виставку Unsilenced: Sexual Violence in Conflict в Імперському військовому музеї в Лондоні. Для візиту герцогиня одягла нову рожеву шовкову максісукню від Габріели Герст — своєї улюбленої дизайнерки.
Сукня застібалася спереду, мала рукави три чверті та пояс на талії. Це ніжне вбрання Софі доповнила туфлями від бренду Jimmy Choo — марки, яку також дуже любила принцеса Діана. Сумка герцогині була від Sophie Habsburg — бренду, який вона неодноразово вибирала для появи на будь-яких заходах.
Це вбрання вона продемонструвала після того, як сходила на чай у Лондоні кількома днями раніше.
Софі тоді була у вбранні від бренду Aspiga, яке доповнила декількома лаконічними прикрасами. Блакитна сукня мала рукави з рюшами та V-подібне декольте.