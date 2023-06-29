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У новій сукні та білому халаті: королева Камілла з'явилася на публіці без Чарльза

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У новій сукні та білому халаті: королева Камілла з'явилася на публіці без Чарльза

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Королева Камілла відвідала захід у Лондоні.

Її Величність зустрілася з професором імунного регулювання Інституту імунітету та трансплантології Університетського коледжу Лондона Люсі Вокер під час відвідин лабораторії, яка спеціалізується на розробці нових підходів до вивчення множинних аутоімунних захворювань у Королівській безкоштовній лікарні в Гемпстеді.

Королева Камілла / © Getty Images
Королева Камілла / Фото: Getty Images

Камілла була в довгій двокольоровій сукні від Samantha Sung і взута в бежеві замшеві туфлі-човники від Eliot Zed. З прикрас на королеві був знову її улюблений браслет від Van Cleef & Arpels, заручальна каблучка та обручка, кілька золотих ланцюжків з підвісками на шиї. Зачіска у королеви Камілли була класичною, а макіяж денним.

Королева Камілла / © Getty Images
Королева Камілла / Фото: Getty Images

Вчора, нагадаємо, король та королева відвідали спеціальний бал на честь 20-річчя благодійної організації, заснованої покійним братом Камілли – Марком Шандом. Цього дня дружина монарха одягла блакитну сукню-туніку, розшиту бісером, під якою були широкі штани від Anna Valentine.

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images
Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
1087
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