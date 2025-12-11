ТСН у соціальних мережах

101
1 хв

У новій сукні та туфлях: королева Камілла зустрічала дітей у Кларенс-гаусі, щоб прикрасити ялинку

Цій традиції вже багато років і Камілла невпинно її дотримується рік у рік.

Ольга Кузьменко
Королева Камілла

Королева Камілла / © Associated Press

Сьогодні вдень її Величність прийняла у своїй лондонській резиденції тяжкохворих дітей, які допомогли їй прикрасити ялинку. Кларенс-гаус перетворився на різдвяний грот, де несподіваний візит Санти та його оленів потішив тяжкохворих дітей, які перебувають під опікою благодійних організацій Helen & Douglas House та Road Dahl’s Marvellous Children’s Charity, покровителькою яких є королева.

Королева Камілла в Кларенс-гаусі / © Getty Images

Королева Камілла в Кларенс-гаусі / © Getty Images

Камілла прокотила дітей на санях королеви Вікторії, прикрашених оленями, роздала подарунки та влаштувала святковий бенкет. Це був уже 20-й рік, коли вона проводила різдвяну вечірку в Кларенс-гаусі для дітей із невиліковними захворюваннями та для їхніх сімей.

Королева Камілла в Кларенс-гаусі / © Associated Press

Королева Камілла в Кларенс-гаусі / © Associated Press

Королева з’явилася на заході у смарагдовій сукні з камінням на грудях та рукавах. Вона також одягла чорні щільні колготи і взула шкіряні туфлі-човники на підборах. На грудях у Її Величності була брошка у вигляді птаха, у вухах сережки-висячки із золота, а на шиї улюблена підвіска у формі пластини, на якій вигравірувано ініціали її онуків.

Королева Камілла в Кларенс-гаусі / © Getty Images

Королева Камілла в Кларенс-гаусі / © Getty Images

Цього року королева та король знову вирушать до Сандрінгема на Різдво. А от діти Камілли не приєднаються до матері на святі.

