У новій сукні та туфлях: королева Камілла зустрічала дітей у Кларенс-гаусі, щоб прикрасити ялинку

Сьогодні вдень її Величність прийняла у своїй лондонській резиденції тяжкохворих дітей, які допомогли їй прикрасити ялинку. Кларенс-гаус перетворився на різдвяний грот, де несподіваний візит Санти та його оленів потішив тяжкохворих дітей, які перебувають під опікою благодійних організацій Helen & Douglas House та Road Dahl’s Marvellous Children’s Charity, покровителькою яких є королева.

Камілла прокотила дітей на санях королеви Вікторії, прикрашених оленями, роздала подарунки та влаштувала святковий бенкет. Це був уже 20-й рік, коли вона проводила різдвяну вечірку в Кларенс-гаусі для дітей із невиліковними захворюваннями та для їхніх сімей.

Королева з’явилася на заході у смарагдовій сукні з камінням на грудях та рукавах. Вона також одягла чорні щільні колготи і взула шкіряні туфлі-човники на підборах. На грудях у Її Величності була брошка у вигляді птаха, у вухах сережки-висячки із золота, а на шиї улюблена підвіска у формі пластини, на якій вигравірувано ініціали її онуків.

Цього року королева та король знову вирушать до Сандрінгема на Різдво. А от діти Камілли не приєднаються до матері на святі.