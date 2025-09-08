- Дата публікації
У новій сукні та з діамантами у вухах: принцеса Кейт приєдналася до принца Вільяма на заході
Принц Уельський Вільям та його дружина Кейт сьогодні знову з’явилися на публіці.
Щоб відзначити третю річницю смерті королеви Єлизавети II, подружжя приїхало до Національної федерації інститутів жінок у Саннінгдейлі. Там Уельські дізнаються про те, як організація дає жінкам можливості для спілкування, набуття нових навичок та участі у громадських проєктах.
Принцеса Кейт з’явилася на публіці в картатій сукні міді з широким коміром, рукавами-ліхтариками, баскою і ґудзиками на грудях від її улюбленого бренду Alessandra Rich, взула туфлі-човники з антрацитової шкіри з тисненням від Boss, а образ Її Високості доповнювали сережки-цвяшки з білими топазами та діамантами від Kiki McDonough, які ми на ній раніше не бачили і заручальна каблучка з сапфіром.
Кетрін розпустила довге волосся, зробила укладання легкими кучерями та легкий денний макіяж на обличчі.
Принц Вільям обрав для виходу чорний піджак і штани (ймовірно, через те, що королівська родина в жалобі за герцогинею Кентською), білу сорочку та чорну краватку.
Нагадаємо, минулого тижня принц та принцеса відвідали Музей природної історії в Лондоні, де Кетрін з’явилася у блейзері від Ralph Lauren, чорних штанях з високою талією та коричневих балетках Pretty Ballerinas.