У новій сукні та з діамантами у вухах: принцеса Кейт приєдналася до принца Вільяма на заході

Щоб відзначити третю річницю смерті королеви Єлизавети II, подружжя приїхало до Національної федерації інститутів жінок у Саннінгдейлі. Там Уельські дізнаються про те, як організація дає жінкам можливості для спілкування, набуття нових навичок та участі у громадських проєктах.

Принцеса Кейт з’явилася на публіці в картатій сукні міді з широким коміром, рукавами-ліхтариками, баскою і ґудзиками на грудях від її улюбленого бренду Alessandra Rich, взула туфлі-човники з антрацитової шкіри з тисненням від Boss, а образ Її Високості доповнювали сережки-цвяшки з білими топазами та діамантами від Kiki McDonough, які ми на ній раніше не бачили і заручальна каблучка з сапфіром.

Кетрін розпустила довге волосся, зробила укладання легкими кучерями та легкий денний макіяж на обличчі.

Принц Вільям обрав для виходу чорний піджак і штани (ймовірно, через те, що королівська родина в жалобі за герцогинею Кентською), білу сорочку та чорну краватку.

Нагадаємо, минулого тижня принц та принцеса відвідали Музей природної історії в Лондоні, де Кетрін з’явилася у блейзері від Ralph Lauren, чорних штанях з високою талією та коричневих балетках Pretty Ballerinas.