У новій сукні та з ідеальним укладанням: королева Камілла на прем'єрі в Букінгемському палаці

Король Чарльз та королева Камілла влаштували черговий прийом у Букінгемському палаці в Лондоні.

На прийомі відзначали внесок Сполученого Королівства у гуманітарні зусилля у всьому світі. Король Чарльз та королева Камілла були представлені керівнику Комітету з надзвичайних ситуацій (DEC) Салеху Саїду на заході, який об'єднує 15 провідних благодійних організацій Великої Британії для збирання коштів під час кризи за кордоном.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

76-річна королева Камілла знову була в сукні від Фіони Клер, цього разу це було чорне вбрання з білою вишивкою на грудях та на рукавах, а взута була у чорні туфлі на підборах.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Її біляве волосся було красиво укладене, на шиї королеви був перлинний чокер з діамантовою застібкою, а на зап'ясті виблискував браслет Van Cleef Arpels. На грудях у королеви була прикріплена брошка "Червоний мак", яку всі члени королівської родини носять у листопаді напередодні Дня пам'яті.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Нагадаємо, днями король і королева були присутні на своєму першому державному відкритті парламенту, де Камілла з'явилася в діамантовій тіарі покійної королеви Єлизавети II та у своїй коронаційній сукні.

Король Чарльз та королева Камілла на відкритті державного парламенту у 2023 році / Фото: Associated Press

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