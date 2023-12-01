У новій сукні та з кольє у вигляді змії: королева Камілла на світській церемонії

Її Величність прибула на вечерю на честь вручення нагород RIFLES Awards, що проводиться раз на два роки, у ратуші лондонського Сіті у британській столиці.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

76-річна Камілла мала розкішний вигляд в сукні від Fiona Clare з неглибоким V-подібним декольте, на шиї у неї виблискувало кольє у вигляді змії Van Cleef & Arpels з колекції її бабусі, а на грудях була пришпилена брошка з діамантами та смарагдами виконана на замовлення компанії Rifles, а на зап'ястях ще кілька браслетів. У руках королева тримала синій клатч, а взута була в туфлі на підборах.

Макіяж і зачіска королеви Камілли були класичними, дружина короля Чарльза III мала чудовий вигляд.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Нагадаємо, сам монарх у четвер розпочав візит до Об'єднаних Арабських Еміратів для участі у 28-й конференції ООН зі зміни клімату, яка називається COP28.

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