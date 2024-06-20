У новій сукні від Dior та з улюбленою брошкою Єлизавети II: королева Камілла на перегонах в Аскоті

Королева Камілла була присутня і на другому дні Royal Ascot разом із членами королівської родини Британії.
Цього разу Її Величність продемонструвала на публіці новинку у своєму гардеробі – блакитну сукню з V-подібною мереживною вставкою на грудях від Dior, яку вона доповнила капелюхом з широкими крисами Philip Treacy і ще однією улюбленою брошкою королеви Єлизавети II з бірюзою та діамантами, яка колись належала бабусі Єлизавети - королеві Марії.
Камілла зробила своє фірмове укладання та макіяж, одягла також великі сережки-кліпси з діамантами та бірюзою, кілька браслетів на зап'ястя, в руках тримала маленьку бежеву сумку та рукавички.
Першого дня в Аскоті Камілла також обрала вбрання під відтінок брошки, яку носила. Це було синє пальто Fiona Clare та сапфірова брошка "Принца Альберта".
Нагадаємо, королівські перегони у перші день також відвідали діти Камілли – Лора Лопес та Том Паркер-Боулз.
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