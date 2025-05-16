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У новій вишиванці з об’ємними рукавами: Олена Зеленська відвідала Волинську область
Перша леді поповнила гардероб новим національним вбранням від українського бренду.
Олена Зеленська відвідала Волинську область. У межах свого робочого візиту вона побувала у пренатальному центрі Волинського обласного медичного об’єднання захисту материнства і дитинства.
Перша леді відвідала також Волинський національний університет імені Лесі Українки, який є лідером із підготовки психологів у регіоні.
Там дружина президента з’явилася у новій красивій вишиванці від українського бренду OKSANA BEILAKH. Чорна сорочка оздоблена білою і червоною вишивкою, має спущені плечі, об’ємні рукави і виріз.
Вишиванку Зеленська скомбінувала з чорними широкими штанями зі стрілками, чорним шкіряним поясом і чорним взуттям на грубій підошві.
В Олени була акуратна зачіска з боковим проділом, ніжний макіяж і лаконічні сережки у вухах.
Нагадаємо, Володимир та Олена Зеленські показали світлину у розкішних вишиванках і привітали українців зі святом.