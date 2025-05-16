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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
340
Час на прочитання
1 хв

У новій вишиванці з об’ємними рукавами: Олена Зеленська відвідала Волинську область

Перша леді поповнила гардероб новим національним вбранням від українського бренду.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська відвідала Волинську область. У межах свого робочого візиту вона побувала у пренатальному центрі Волинського обласного медичного об’єднання захисту материнства і дитинства.

Перша леді відвідала також Волинський національний університет імені Лесі Українки, який є лідером із підготовки психологів у регіоні.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Там дружина президента з’явилася у новій красивій вишиванці від українського бренду OKSANA BEILAKH. Чорна сорочка оздоблена білою і червоною вишивкою, має спущені плечі, об’ємні рукави і виріз.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Вишиванку Зеленська скомбінувала з чорними широкими штанями зі стрілками, чорним шкіряним поясом і чорним взуттям на грубій підошві.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

В Олени була акуратна зачіска з боковим проділом, ніжний макіяж і лаконічні сережки у вухах.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Володимир та Олена Зеленські показали світлину у розкішних вишиванках і привітали українців зі святом.

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Дата публікації
Кількість переглядів
340
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