У Новій Зеландії ведучою новин у прайм-тайм стала дівчина з татуюванням на обличчі

У Новій Зеландії ведучою новин у прайм-тайм стала дівчина з татуюванням на обличчі

37-річна Оріні Кайпара з Нової Зеландії стала першою у світі ведучою вечірніх новин із народу маорі.

На місцевому телебаченні вона працює давно, але раніше у прайм-тайм не з'являлася, проте через те, що ведучий вечірніх новин не зміг вийти на роботу, йому довелося шукати заміну. Оріні підмінила колегу у прямому ефірі Newshub Live, повідомляє Daily Mail.

Татуювання на обличчі журналістки називається та-моко і є стародавньою традицією племені маорі – корінного населення Нової Заландії. Татуювання таїть у собі багато символізму, вважається священним та розповідає історію походження сім'ї її власника, а для жінок ще й було символом дорослішання.

Традиційне для свого народу тату дівчина зробила ще 2019 року після здачі ДНК-тесту, який показав, що вона на 100% маорі. До того часу вона вже працювала на телебаченні ведучою денних випусків новин.

У Instagram Оріні поділилася своїми почуттями щодо появи в ефірі: "Я втратила дар мови. Пишаюся тим, що стала ведучою новин о 18:00. Не дозволяйте вашій самобутності або вашій культурі обмежувати вас. Використовуйте це як силу, щоб творити великі справи" .

Також тату та-моко на обличчі є і у міністерки закордонних справ Нової Зеландії Нанаї Махути. Вона стала першою політикинею із традиційним тату на обличчі.

Нана Махута / Getty Images

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