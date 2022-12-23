У новому блискучому жакеті: принцеса Уельська записала звернення перед Різдвом

У новому ролику, опублікованому в акаунті, принцеса Кетрін каже, що Різдво завжди було особливим часом для покійної королеви Єлизавети II та її родини.

"Її Величність близько до серця зустрічала Різдво як час, який об'єднує людей і нагадує нам про важливість віри, дружби та сім'ї, а також про вияв співчуття", - каже 40-річна Кейт.

Принцеса одягнена в блискучий кардиган від Self-portrait, записала відео, в якому зазначила: "Минулорічний захід нагадав мені, що я найбільше люблю на Різдво: бачити, як люди збираються разом, святкувати і переживати особливі моменти, а також думати про те, що рік минає. Хоча цього року Різдво буде зовсім іншим, ми все ще можемо пам'ятати спільні спогади та традиції. Знайдіть час, щоб сповільнитися та відсвяткувати з родиною та друзями всі чудові події, які роблять Різдво таким особливим", - сказала Кейт.

Нагадаємо, на різдвяному концерті принцеси Уельської виступили і маленькі українці.

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