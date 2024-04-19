У новому костюмі і блузці з краваткою-бантом: Олена Зеленська пообідала у шкільній їдальні

Перша леді разом із Євгеном Клопотенком побували у шкільній їдальні.
Олена Зеленська взяла участь у презентації нової збірки рецептур для шкільних їдалень від Євгена Клопотенка. До неї увійшло понад 600 страв традиційної української та світової кухні, зокрема зі шкільного меню європейських країн.
"Збірку видано на підтримку Стратегії реформи шкільного харчування. Вкотре наголошую: ця чудова, зрозуміла й докладна книжка – допомога і натхнення для тих, хто готує шкільні обіди й годує дітей щодня. Вона є дуже корисною базою та підказкою, але ніхто нікого не примушує готувати виключно за цими рецептами.
Вже багато кухарів, які пройшли навчання й перенавчання в кулінарних хабах реформи, готують за власними рецептами, що враховують місцеві особливості й потреби. І ми лише вітаємо таку гнучкість і розсудливість", – зазначила перша леді.
Олена Зеленська також протестувала шкільне меню. Вона разом із учнями пообідала у шкільній їдальні.
Перша леді мала красивий вигляд у новому діловому костюмі графітового відтінку і блузці в тон із коміром-стійкою та краваткою-бантом. До лацкану жакета Олена прикріпила виушкану брошку у вигляді колоска пшениці.
Дружина президента зробила акуратне укладання з боковим проділом, макіяж у натуральних відтінках і завершила лук лаконічними золотими сережками-кільцями.
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