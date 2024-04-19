У новому костюмі і блузці з краваткою-бантом: Олена Зеленська пообідала у шкільній їдальні

Олена Зеленська взяла участь у презентації нової збірки рецептур для шкільних їдалень від Євгена Клопотенка. До неї увійшло понад 600 страв традиційної української та світової кухні, зокрема зі шкільного меню європейських країн.

Євген Клопотенко й Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Збірку видано на підтримку Стратегії реформи шкільного харчування. Вкотре наголошую: ця чудова, зрозуміла й докладна книжка – допомога і натхнення для тих, хто готує шкільні обіди й годує дітей щодня. Вона є дуже корисною базою та підказкою, але ніхто нікого не примушує готувати виключно за цими рецептами.

Вже багато кухарів, які пройшли навчання й перенавчання в кулінарних хабах реформи, готують за власними рецептами, що враховують місцеві особливості й потреби. І ми лише вітаємо таку гнучкість і розсудливість", – зазначила перша леді.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська також протестувала шкільне меню. Вона разом із учнями пообідала у шкільній їдальні.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді мала красивий вигляд у новому діловому костюмі графітового відтінку і блузці в тон із коміром-стійкою та краваткою-бантом. До лацкану жакета Олена прикріпила виушкану брошку у вигляді колоска пшениці.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Дружина президента зробила акуратне укладання з боковим проділом, макіяж у натуральних відтінках і завершила лук лаконічними золотими сережками-кільцями.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

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