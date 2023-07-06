У новому костюмі та з ідеальним укладанням: королева Камілла з королем Чарльзом на заході в Шотландії

Після своєї коронації у Шотландії король і королева продовжили виконувати свої королівські обов'язки.

Чарльз і Камілла відвідали сьогодні центр для відвідувачів Великого гобелену Шотландії в Галашилсі, щоб відзначити 10-річчя від того часу, як гобелен був завершений та виставлений на загальний огляд.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Для чергового виходу в Шотландії королева обрала сіру сукню та короткий жакет, поєднуючи вбрання з бежевими туфлями-човниками на невисоких підборах.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Також дружина монарха носила приголомшливу брошку у формі корони Тюдорів, прикріплену до її жакету, зробила ідеальне укладання і денний мейкап. Її Величність із задоволенням спілкувалася з підданими, усміхалася і дала маленькій шанувальниці схопити себе за палець, а в цей час її мама фотографувала королеву.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Король Чарльз III був у кілті, як часто буває в ньому на інших заходах, що відбуваються в Шотландії.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми показували вам найкращі фотографії церемонії коронації монаршого подружжя, яка відбулася в Единбурзі вчора.

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