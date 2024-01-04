У новому луку і з перлинним чокером на шиї: кронпринцеса Мері відвідала банкет

Майбутні король та королева Данії відвідали ще один прийом у королівському замку Крістіансборг у Копенгагені.

Спадковий принц Фредерік і спадкова принцеса Мері прибули на новорічне свято для офіцерів Збройних сил та Національного агентства з надзвичайних ситуацій, а також запрошених представників найбільших національних організацій та королівського заступництва у замку Крістіансборг у Копенгагені.

Майбутня королева Мері з'явилася на прийомі в чорному топі та пісочній максіспідниці від Rachel Gilbert, доповнивши лук курно-рожевим клатчем Bottega Veneta, лаконічними сережками у вухах та перлинним чокером із п'яти ниток. Також у принцеси був бордовий манікюр та кілька золотих браслетів на зап'ястях, вона зробила насичений макіяж на обличчі та зібрала волосся у високий хвіст. Кронпринц Фредерік був традиційно у військовій формі.

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / Фото: Getty Images

Нагадаємо, королева Данії Маргрете оголосила у своїй новорічній промові, що вона зрікається престолу 14 січня 2024 року. Спадковий принц Фредерік посяде її місце і стане королем Данії Фредеріком X, а його дружина королевою Мері.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

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