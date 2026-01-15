ТСН у соціальних мережах

У новому сливовому костюмі: королева Летиція з чоловіком відвідала виставку

Королівське подружжя Іспанії відвідало виставку у Валенсії.

Ольга Кузьменко
Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI і королева Летиція вітали людей, що на них чекали після прибуття на виставку «Преображення Валенсії 1866-2026». Виставку організовано газетою «Las Provincias» з регіону Воченто з нагоди її 160-річчя.

Цього разу королева з’явилася на публіці в новому костюмі-двійці сливового кольору від свого улюбленого бренду Boss. Прямий, трохи приталений силует і класична довжина відрізнялися ретельним опрацюванням деталей. Плечі були чітко окреслені, лацкани пропорційні, а застібка акуратна.

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Під піджак жакет Летиція обрала водолазку від Falconeri чорного кольору з високою горловиною і взула лаковані туфлі на невисоких підборах. Її волосся було розпущене, на обличчі легкий макіяж, а у вухах одні з улюблених золоті сережки-кільця.

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Цей образ Летиції відрізнявся від того, в якому Її Величність постала на церемонії Zenda Awards 2024-2025 у Королівській фабриці гобеленів у Мадриді. Для цього заходу Летиція обрала сіру блузку від Hugo Boss з бантом та об’ємними рукавами, поєднувала їх із високими чорними штанями-кльош з високою талією.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

