У нових сережках і в сукні з "єпископськими" рукавами: Бріжит Макрон продемонструвала елегантний образ для вечері
Перша леді Франції обрала для офіційної вечері монохромний аутфіт.
Президент Франції Емманюель Макрон і його дружина Бріжит Макрон вітали біля Єлисейського палацу в Парижі прем’єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича з дружиною Аною Маслач Пленкович. Макрони влаштували для гостей офіційну вечерю.
Перша леді Франції з’явилася там у темно-синій сукні міді з «єпископськими» рукавами, тонким поясом на талії і спідницею А-силуету. На шиї у неї був шарф в тон.
Пані Макрон взула чорні шкіряні туфлі, зібрала волосся в елегантну зачіску, зробила макіяж смокі-айс, прикрасила вуха вишуканими сережками з діамантами і сапфірами, а руки — діамантовими каблучками.
Емманюель Макрон був одягнений у чорний костюм-трійку, білу сорочку і чорний метелик, які він доповнив чорними туфлями.
Нагадаємо, Бріжит Макрон у сукні-футлярі кольору вівсянки з’явилася у Пекіні.