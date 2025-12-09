У нових сережках і в сукні з "єпископськими" рукавами: Бріжит Макрон продемонструвала елегантний образ для вечері

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Президент Франції Емманюель Макрон і його дружина Бріжит Макрон вітали біля Єлисейського палацу в Парижі прем’єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича з дружиною Аною Маслач Пленкович. Макрони влаштували для гостей офіційну вечерю.

Перша леді Франції з’явилася там у темно-синій сукні міді з «єпископськими» рукавами, тонким поясом на талії і спідницею А-силуету. На шиї у неї був шарф в тон.

Пані Макрон взула чорні шкіряні туфлі, зібрала волосся в елегантну зачіску, зробила макіяж смокі-айс, прикрасила вуха вишуканими сережками з діамантами і сапфірами, а руки — діамантовими каблучками.

Емманюель Макрон був одягнений у чорний костюм-трійку, білу сорочку і чорний метелик, які він доповнив чорними туфлями.

