Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
166
Час на прочитання
1 хв

У них почалося навчання: діти Кейт та Вільяма Уельських уже повернулися за шкільні парти

Принц і принцеса Уельські вперше після літніх канікул з’являться на публічному заході цього тижня.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кейт та Вільям з дітьми

Кейт і Вільям з дітьми / © Getty Images

Троє їхніх дітей — принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї вже сьогодні, 3 вересня, вирушили на навчання до школи Ламбрук, де у них розпочнеться новий навчальний рік.

Принц Вільям та принцеса Кейт завжди присутні на церемонії початку навчального року для своїх дітей. У вересні 2022 року Вільям та інші члени королівської родини вирушили до Шотландії, щоб відвідати королеву Єлизавету II після того, як лікарі заявили про свою «стурбованість» її здоров’ям до її смерті 8 вересня. Однак Кейт залишилася вдома, оскільки це був перший день Джорджа, Шарлотти та Луї, як нових учнів в школі Ламбрук.

Кейт та Уїльям відвели дітей до школи, 8 вересня 2022 року / © Associated Press

Кейт та Уїльям відвели дітей до школи, 8 вересня 2022 року / © Associated Press

Для принца Джорджа цей навчальний рік буде і останнім у цій школі, далі він, швидше за все, піде стопами свого батька Вільяма і вступить до Ітонського коледжу.

Школа Ламбрук / © Getty Images

Школа Ламбрук / © Getty Images

Нагадаємо, 1 вересня Кенсінгтонський палац оголосив, що принц і принцеса Уельські, 4 вересня, відвідають сади Музею природної історії в Лондоні. Тож чекаємо з нетерпінням, бо публіка вже занудьгувала за образами принцеси Уельської.

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

Востаннє сім’ю бачили в більш неформальній обстановці — 24 серпня, коли вони їхали до церкви Краті-Кірк, неподалік від замку Балморал, у Шотландії. Вони відвідували недільну службу.

