У них привілей: королівські особи, які прийшли на інтронізацію Папи Римського в білих луках

Королівські особи на інтронізації Папи Римського / © Associated Press

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У неділю, 18 травня, на площі Святого Петра у Ватикані, багато королівських осіб зібралися на інтронізації Папи Римського Лева XIV. Ми зібрали для вас усіх королев та королівських осіб, які були одягнені у білі вбрання цього урочистого дня.

Деякі католицькі королеви та принцеси офіційно звільнені від носіння чорних шат. Зараз у світі є лише сім жінок, яким дозволено носити на аудієнції білий колір. Ця традиція називається «il privilegio del bianco» італійською або «le privil ge du blanc» французькою, що перекладається як «привілей білого».

Протокол каже, що жінки, які мають дозвіл, можуть, якщо вони того забажають, носити біле на заходах у Ватикані, таких як приватні аудієнції у Папи, канонізація, беатифікація та особливі меси.

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Княгиня Монако Шарлін з’явилася у білій сукні довжини міді з аплікацією та довгим рукавом, доповнивши лук білими шкіряними туфлями на підборах та білою мереживною мантильєю на голові.

Княгиня Монако Шарлін і князь Альбер II / © Associated Press

Королева Бельгії Матильда була в білому короткому жакеті та плісованій максіспідниці у поєднанні зі шкіряними туфлями-човниками на підборах, маленькою білою сумкою в руках та шкіряними рукавичками.



Королева Матильда і король Філіп / © Associated Press

Королева Іспанії Летиція була у прямій білій сукні з довгими рукавами, яку поєднувала з нюдовими туфлями-човниками на підборах, а в руках тримала білу сумку на короткій ручці. Голова Летиції була вкрита білою мереживною мантильєю.

Королева Летиція і король Філіп VI / © Getty Images

Велика герцогиня Люксембурга Марія Тереза була в білій сукні-сорочці з поясом на талії, біла напівпрозора хустка у неї була на плечі, мабуть, герцогиня її зняла в якийсь момент, а у вухах виблискували перлинні сережки-висячки.

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Герцогиня Марія Тереза / © Associated Press

Нагадаємо, на інтронізації Папи Римського Лева XIV був присутній і президент України Володимир Зеленський із дружиною Оленою. Перша леді з’явилася там в образі total black, що відповідає дрескоду для аудієнції з Папою Римським.