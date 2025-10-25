- Дата публікації
У нього більше грошей, ніж було у королеви Єлизавети II: названо найбагатшого члена британської королівської родини
Король Чарльз III тепер багатший, ніж будь-коли була його покійна мати, королева Єлизавета II.
Згідно зі списком найбагатших людей газети Sunday Times, статки монарха за останній рік збільшилися на 30 мільйонів фунтів стерлінгів. 2024 року статки короля Чарльза оцінювали в 610 мільйонів фунтів стерлінгів, а статки королеви Єлизавети II на момент її смерті оцінювали в 370 мільйонів фунтів стерлінгів.
За даними Sunday Times, колишній помічник палацу пояснив, що король докладав усіх зусиль, щоб «ретельно відновити своє фінансове становище» після розлучення з Діаною, принцесою Уельською, яке коштувало йому 17 мільйонів фунтів стерлінгів 1996 року.
Помічник також розвіяв чутки про те, що Камілла сприяла притоку грошей до його родини. Він сказав: «Були припущення, що Камілла внесла значну частину грошей у їхні стосунки, але це зовсім не відповідає дійсності».
Королівський біограф Роберт Гардман також пояснив, що монархія «не така багата, як вважають багато хто».
Герцогство Ланкастерське та королівське майно не є «особистими активами» короля і не бралися до уваги при оцінці його загального багатства.
Той факт, що особисті статки Чарльза тепер перевищує статки його матері, може дати йому більшу гнучкість у особистих питаннях, інвестиціях та управлінні особистими фінансами окремо від офіційного апарату монархії.
Газета Times також пише, що існує «ще більш заплутане питання» про безліч творів мистецтва та коштовностей монарха, а також про незліченні подарунки, які були вручені членам королівської родини протягом століть.
Значна частина перебуває в Королівській колекції — сховищі, що налічує понад мільйон експонатів, включаючи гобелени, рукописи, скульптури, твори мистецтва та предмети меблів, багато з яких виставлені у королівських резиденціях.
Як і у випадку з королівським майном та герцогством Ланкастерським, ця колекція не належить особисто монарху, а «перебуває в довірчому управлінні монарха на користь його наступників та нації».