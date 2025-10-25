У нього більше грошей, ніж було у королеви Єлизавети II: названо найбагатшого члена британської королівської родини

Король Чарльз / © Associated Press

Згідно зі списком найбагатших людей газети Sunday Times, статки монарха за останній рік збільшилися на 30 мільйонів фунтів стерлінгів. 2024 року статки короля Чарльза оцінювали в 610 мільйонів фунтів стерлінгів, а статки королеви Єлизавети II на момент її смерті оцінювали в 370 мільйонів фунтів стерлінгів.

За даними Sunday Times, колишній помічник палацу пояснив, що король докладав усіх зусиль, щоб «ретельно відновити своє фінансове становище» після розлучення з Діаною, принцесою Уельською, яке коштувало йому 17 мільйонів фунтів стерлінгів 1996 року.

Принц Чарльз і принцеса Діана / © Associated Press

Помічник також розвіяв чутки про те, що Камілла сприяла притоку грошей до його родини. Він сказав: «Були припущення, що Камілла внесла значну частину грошей у їхні стосунки, але це зовсім не відповідає дійсності».

Королівський біограф Роберт Гардман також пояснив, що монархія «не така багата, як вважають багато хто».

Герцогство Ланкастерське та королівське майно не є «особистими активами» короля і не бралися до уваги при оцінці його загального багатства.

Той факт, що особисті статки Чарльза тепер перевищує статки його матері, може дати йому більшу гнучкість у особистих питаннях, інвестиціях та управлінні особистими фінансами окремо від офіційного апарату монархії.

Камілла, Чарльз і королева Єлизавета II / © Associated Press

Газета Times також пише, що існує «ще більш заплутане питання» про безліч творів мистецтва та коштовностей монарха, а також про незліченні подарунки, які були вручені членам королівської родини протягом століть.

Значна частина перебуває в Королівській колекції — сховищі, що налічує понад мільйон експонатів, включаючи гобелени, рукописи, скульптури, твори мистецтва та предмети меблів, багато з яких виставлені у королівських резиденціях.

Як і у випадку з королівським майном та герцогством Ланкастерським, ця колекція не належить особисто монарху, а «перебуває в довірчому управлінні монарха на користь його наступників та нації».