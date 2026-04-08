З квітучим садком: фотографи зробили нові знімки будинку, куди переїхав експринц Ендрю

Експринц Ендрю / © Associated Press

Британська преса повідомляє, що колишній принц Ендрю нарешті переїхав до свого нового будинку в Норфолку після нещодавнього великоднього конфлікту з молодшим братом — принцом Едвардом, який не зміг заселитися до будинку Фуд-Фарм, де тимчасово проживав Ендрю на великодні свята.

Кажуть, принц Едвард відвідав брата, щоб поговорити та прискорити його переїзд до будинку, де вже кілька місяців тривав ремонт. Проте переїзд на ферму Марш-Фарм відбувся надто пізно для герцога та герцогині Единбурзьких, які сподівалися використати ферму Вуд-Фарм у великодні вихідні.

Принц Едвард та герцогиня Софі / © Instagram британської королівської сім'ї

У понеділок видання Daily Mail поділилося фото, на яких Ендрю було зазнімковано зі своїми собаками біля нового і вже постійного для себе маєтку.

Колишній принц хоче залишитися жити на Вуд-Фарм, оскільки вона є більш віддаленою від людських очей. Але король не дозволив йому це зробити.

Тим часом фотографи показали, який вигляд має зараз новий будинок ексгерцога Йоркського, на території якого були встановлені нові дерев’яні ворота, а також зацвіли фруктові дерева.