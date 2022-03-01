У Нью-Йоркській Метрополітен-опері виконали Гімн України та звільнили російських зірок

У Нью-Йоркській Метрополітен-опері виконали Гімн України та звільнили російських зірок

Україну підтримує весь світ.

The Metropolitan Opera у Нью-Йорку розірвала контракти з російськими артистами, які підтримують політику Путіна.

"Ми більше не співпрацюватиме з артистами чи інститутами, які підтримують Путіна або підтримуються ним", – заявив генеральний менеджер Пітер Гелб у Facebook.

Перед початком опери Джузеппе Верді "Дон Карлос" хвилиною мовчання зал вшанував пам'ять безневинних жертв російської агресії.

Потім у Метрополітен-опері виконали Гімн України, який публіка слухала, стоячи.

"Метрополітен-опера відкриває своє серце жертвам неспровокованої війни в Україні та вітає героїзм українського народу", - зазначив Пітер Гелб.

Дякуємо, Нью-Йорку!

Україну підтримує весь світ, багато зірок уже висловилися. Серед них Роберт де Ніро Браян Кокс , Леді Гага, Пол Маккартні, Стівен Кінг та багато інших.

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