У нюдовій водолазці та штанному костюмі: королева Матильда на новому заході

Її Королівська Високість королева Матильда відвідувала некомерційну організацію Handicap Visuel Formation Emploi в Бельгії. Вона прибула на захід у штанному костюмі в принт "собачий зуб" та нюдовій водолазці, на її талії був коричневий пояс, а взута вона була в замшеві черевики на підборах.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

У королеви був дуже легкий макіяж, у вухах лаконічні сережки-кільця, волосся укладене в класичну зачіску.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Днями король та королева відвідали прийом у замку Лакен, який був організований для дипломатичних місій, акредитованих у Бельгії. На ньому Матільда сяяла в бордовій сукні Natan Couture, з клатчем від Dior та туфлях-човниках Natan Couture.

Король Філіп та королева Матильда / Фото: Getty Images

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