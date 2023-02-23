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У нюдовому костюмі та зі зміїним клатчем: королева Максима в елегантному луку вийшла у світ

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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654
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У нюдовому костюмі та зі зміїним клатчем: королева Максима в елегантному луку вийшла у світ

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Нідерландів Максима відвідала сьогодні контакт-центр Тимчасового аварійного енергетичного фонду Noodfonds у Гаазі.

Організація Noodfonds займається тим, що підтримує вразливі домогосподарства, які стикаються із фінансовими труднощами через високі ціни на енергоносії.

Королева продемонструвала сьогодні дуже ніжний образ у бежевому кольорі. На ній був штанний костюм, який чудово гармоніював з гостроносим взуттям на підборах і клатчем-конвертом зі зміїної шкіри.

Її Величність розпустила волосся, зробила насичений макіяж очей, а губи залишила натурального кольору. У вухах у неї були великі золоті сережки. На зап'ястях було кілька браслетів та годинник. А каблучка з каменем виблискувала на пальці.

Королева Максима / © Getty Images
Королева Максима / Фото: Getty Images

А нещодавно, нагадаємо, ми показували вам, як король та королева Нідерландів відвідували урочистий захід в Апелдорні. Тоді Максима одягла чорне вовняне пальто-накидку від Natancouture, золотисті туфлі з прозорими вставками від Natan, а в руках тримала чорний клатч Gianvito Rossi та хустку.

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Дата публікації
Перегляди
654
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