У об'ємному светрі та джинсах: принцеса Марта Луїза з'явилася на публіці з дочкою

Дочка короля Гаральда V та королеви Соні з'явилася на заході в районі Грикер, у норвезькому місті Сарпсборг.

Принцеса Марта Луїза була присутня на відкритті виставки своєї старшої дочки Мод Ангеліки Бен. Вона була одягнена в бузково-білий об'ємний светр з високою горловиною і темно-сині джинси кльош, а взута — в гостроносі черевики відтінку металік на стійких підборах. У руках принцеса тримала чорну сумку зі шкіри, на якій були різні написи зі страз, та мобільний телефон, на який робила знімання. А дочка принцеси була у квітковій максісукні, чорних туфлях на платформі та з яскравою зачіскою, пофарбувавши волосся у зелений колір.

Принцеса Марта Луїза з дочкою Мод Ангелікою Бен / Фото: Getty Images

Волосся Марти Луїзи було розпущене, легкий макіяж був на обличчі, на пальці виблискувала каблучка з синім каменем, а у вухах – сережки. Також жінка зробила рожевий манікюр.

Принцеса Марта Луїза / Фото: Getty Images

52-річна принцеса раніше оголосила, що 31 серпня 2024 року відбудеться її весілля з Шаманом Друреком. Пара заручилася в червні 2022 року.

Принцеса Марта Луїза та Шаман Друрек / Фото: Getty Images

Нагадаємо, перший чоловік норвезької принцеси — Арі Бен — 2019 року наклав на себе руки, це сталося на Різдво. На той момент пара вже перебувала у розлученні, яке було оформлено 2017 року після 15-річного шлюбу.

Норвезька принцеса Марта Луїза та її чоловік Арі Бен / Фото: Getty Images

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