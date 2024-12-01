У обтислих лосинах та шоломі: Зара Тіндалл взяла участь у велопробігу

Зара багато років займається кінним спортом і навіть брала участь в Олімпіаді, проте іноді її можна побачити верхи і на металевому коні.

Дочка британської принцеси Анни – Зара Тіндалл – відома спортсменка. Жінка взяла участь у фінальному етапі благодійного велопробігу Cycle4Caroline Endurance Charity Cycle Challenge, що відбувся 30 листопада у Детчеті.

Cycle4Caroline – це благодійний велопробіг на витривалість тривалістю одинадцять днів. Він проводиться на згадку про наїзницю Керолайн Марч, яка загинула в березні 2024 року після нещасного випадку, внаслідок якого була паралізованою.

Велопробіг розпочався у замку Блер у Шотландії 20 листопада та закінчився у Лондоні 30 листопада. Зара під час цього спортивного заходу неодноразово була сфотографована на велосипеді в лосинах, а також в іншому спортивному одязі, зокрема у довгій теплій спідниці.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

А буквально за кілька днів до цього заходу Зара та її чоловік Майк Тіндал відвідали церемонію вручення премії Beauty Awards 2024 у Лондоні. На цій світській тусовці вона мала зовсім інакший вигляд, адже одягла чорну мереживну сукню з ґудзиками від бренду Self Portrait, який також обожнює Періс Гілтон.

Зара і Майк Тіндалли / Фото: Getty Images

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