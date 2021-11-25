У оксамитовій сукні та із смарагдовими прикрасами: герцогиня Корнуольська на заході у Лондоні

У оксамитовій сукні та із смарагдовими прикрасами: герцогиня Корнуольська на заході у Лондоні

Дружина принца Чарльза стала почесним гостем цієї вечері.

У четвер, 24 листопада, у знаменитій лондонській пам'ятці — кам'яному будинку Гілдхолл, відбулася вечеря Rifles Awards Dinner, присвячена піхотному полку "Стрілки". Завітала на захід герцогиня Корнуольська Камілла, яка від 2020 року носить звання почесної головнокомандувачки цього полку.

На заході вона з'явилася в елегантному вечірньому вбранні — довгій оксамитовій сукні з рукавами. Прикрашали сукню V-подібне декольте та шкіряні вставки на талії. Образ герцогиня доповнила розкішними ювелірними прикрасами зі смарагдами та діамантами: кольє та сережками.

Герцогиня Корнуольська Камілла / Getty Images

Також у руці у неї був клатч, декорований камінням, а на сукні була приколота особлива брошка у вигляді емблеми піхотного полку британської армії, подарована їй полком у день призначення.

Герцогиня Корнуольська Камілла / Getty Images

Під час заходу Камілла звернулася до гостей із промовою.

Герцогиня Корнуольська Камілла / Getty Images

Вечеря стала можливістю відзначити досягнення полку. До герцогині приєдналися на вечері графиня Уессекська, герцог і герцогиня Глостерські, герцог Кентський та принцеса Олександра, які також є королівськими полковниками стрілецьких батальйонів.

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