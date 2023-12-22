В оксамитовій сукні та лакованих човниках: принцеса Софія на різдвяному концерті

Принцеса Софія та принц Карл Філіп були присутні вчора на концерті "Різдво у Васастан" у церкві Густава Васа.

Софія одягла цього вечора оксамитову сукню із запахом ANDIATA бордового кольору, доповнила образ лакованими туфлями-човниками Stinaa.J і в руках тримала невелику чорну блискучу сумку Stockh lm Studio "Carly".

Принцеса Софія та принц Філіп / Фото: Getty Images

Принцеса розпустила волосся, зробила макіяж з акцентом на димчасті очі та ніжно-рожевою помадою нафарбувала губи. У її вухах були сережки-висячки з камінням, а манікюр виконаний у червоному кольорі. На зап'ясті у Її Високості був годинник.

Принц Карл Філіп одягнув сірий костюм, підібравши до нього білу сорочку та смарагдову краватку.

Принцеса Софія та принц Філіп / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми показували, як королева Швеції Сільвія з онуками зустрічала та прикрашала ялинки у палаці. Серед них були й діти принца Карла Філіпа та прицнеси Софії.

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