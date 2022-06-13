В оксамитовій сукні та з аксесуаром на підтримку України: Сара Йоркська вийшла на червону доріжку

62-річна невістка королеви Єлизавети II – Сара Йоркська – відвідала фестиваль Filming Italy Festival 2022 та вкотре продемонструвала свою підтримку Україні.
Герцогиня Йоркська мала чудовий вигляд у сукні із зеленого оксамиту і шовку на яку пришпилила маленький значок у кольорах прапора України. Також Сара одягла особливий браслет з іменами двох її дочок – принцес Беатріс та Євгенії та сережки-вісячки. І хоча дівчата вже давно виросли і навіть самі стали мамами, з ними у Сари залишився дуже теплий зв'язок.
Сара Йоркська взяла участь у фестивалі Filming Italy 2022 у Санта-Маргеріта-ді-Пула на Сардинії лише через кілька днів після того, як відвідала Хорватію, де головувала на нещодавно створеній групі міжнародних послів Монтессорі.
Під час візиту до Хорватії Сара привселюдно висловила підтримку нашій країні. Вона сказала, що для неї велика честь бути там і демонструвати повагу та любов до Хорватії, з якою вона має глибокий зв'язок, пише Hello!
"Моя благодійна організація "Діти в кризі" підтримувала сім'ї хорватських та боснійських біженців на початку 1990-х років, які переживали горе, яке зараз переживає Україна. Я безмірно пишаюся нашою роботою та зобов'язуюсь робити все можливе, щоб надавати постійну підтримку", — сказала Сара.
Нагадаємо, Сара Йоркська зустрічалася з українськими біженцями в Польщі, а члени британської королівської сім'ї публічно підтримують нашу країну, яка зазнала широкомасштабного вторгнення Росією.
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