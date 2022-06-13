В оксамитовій сукні та з аксесуаром на підтримку України: Сара Йоркська вийшла на червону доріжку

В оксамитовій сукні та з аксесуаром на підтримку України: Сара Йоркська вийшла на червону доріжку

62-річна невістка королеви Єлизавети II – Сара Йоркська – відвідала фестиваль Filming Italy Festival 2022 та вкотре продемонструвала свою підтримку Україні.

Герцогиня Йоркська мала чудовий вигляд у сукні із зеленого оксамиту і шовку на яку пришпилила маленький значок у кольорах прапора України. Також Сара одягла особливий браслет з іменами двох її дочок – принцес Беатріс та Євгенії та сережки-вісячки. І хоча дівчата вже давно виросли і навіть самі стали мамами, з ними у Сари залишився дуже теплий зв'язок.

Сара Йоркська взяла участь у фестивалі Filming Italy 2022 у Санта-Маргеріта-ді-Пула на Сардинії лише через кілька днів після того, як відвідала Хорватію, де головувала на нещодавно створеній групі міжнародних послів Монтессорі.

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

Під час візиту до Хорватії Сара привселюдно висловила підтримку нашій країні. Вона сказала, що для неї велика честь бути там і демонструвати повагу та любов до Хорватії, з якою вона має глибокий зв'язок, пише Hello!

"Моя благодійна організація "Діти в кризі" підтримувала сім'ї хорватських та боснійських біженців на початку 1990-х років, які переживали горе, яке зараз переживає Україна. Я безмірно пишаюся нашою роботою та зобов'язуюсь робити все можливе, щоб надавати постійну підтримку", — сказала Сара.

Сара Йоркська у Польщі / Фото: Сара Фергюсон/Instagram

Нагадаємо, Сара Йоркська зустрічалася з українськими біженцями в Польщі, а члени британської королівської сім'ї публічно підтримують нашу країну, яка зазнала широкомасштабного вторгнення Росією.

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