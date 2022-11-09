У оливковій сукні та сірому пальті: королева Максима на зустрічі з першою леді Італії

Королева Нідерландів Максима та її чоловік король Віллем-Олександр зустрілися сьогодні з президентом Італії Серджіо Маттарелла та його дочкою, яка виконує роль першої леді — Лаури Маттарелла.

Вони зустрілися на площі Дам в Амстердамі. На заході 51-річна королева Нідерландів з'явилася у темно-сірому пальті та оливковій сукні під низом. Також на ній був крислатий капелюх, підібраний до тону пальта. Взута Максима була в чорні туфлі-човники на підборах, а в руках у неї був клатч-конверт. З прикрас на Максимі були сережки-висячки з двома темними каменями та розсипом діамантів. Макіяж був у її стилі, а волосся зібране у зачіску.

Лаура Маттарелла та королева Максима / Фото: Getty Images

Перша леді Італії теж мала гарний вигляд і була в рожевій сукні з V-подібним вирізом, яку доповнила бордовим кейп-пальтом і капелюхом до тону. На шиї до Лаури було кольє з великими намистинами, а у вухах – сережки-висячки. У руках першої леді Італії була чорна сумка з лакованої шкіри. Чоловіки традиційно були у костюмах.

Раніше королева Максима відвідувала виставку на яку приїхала у сукні зі старої колекції під час свого нещодавнього візиту до Греції.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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