Суспільство
155
1 хв

В оливкових луках і за руку: Меган та Гаррі відвідали особливий музей у Мельбурні

У перший день візиту до Австралії принц Гаррі та його дружина Меган відвідали Австралійський національний музей ветеранського мистецтва в Мельбурні.

Ольга Кузьменко
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган і Гаррі / © Associated Press

Герцог і герцогиня Сассекські зустрілися з сім’ями ветеранів у музеї і під час зустрічі взяли участь у майстер-класі з гончарної справи з дітьми ветеранів.

Меган під час заняття з гончарної справи з дітьми ветеранів, яких музей називає «голубами», зліпила з глини страуса. Вона сказала дітям: «Насправді неподалік нашого будинку є страусина ферма», цитує її People.

Меган і Гаррі у Мельбурні / © Associated Press

Першого дня їхньої насиченої поїздки до Австралії, коли пара виходила з музею, їх оточили представники ЗМІ, які бажали з ними поговорити.

Для прогулянки Гаррі та Меган переодяглися в однакові вбрання оливково-зеленого кольору: герцогиня була у светрі без рукавів з високим коміром від австралійського бренду P Johnson, який вона поєднала зі спідницею і бомбером від іншого австралійського бренду St. Agni та туфлями-човниками світло-бежевого кольору від Aquazzura. Образ герцогиня також доповнила годинником і браслетом від Сartier.

Принц Гаррі / © Associated Press

Музей є благодійною організацією та культурною установою, очолюваною ветеранами і створеною для підтримки добробуту чинних і колишніх військовослужбовців Австралії та їхніх сімей за допомогою мистецтва.

Принц Гаррі / © Associated Press

Принц Гаррі був в оливковій сорочці, темних штанях та черевиках.

Меган і Гаррі в Мельбурні / © Associated Press

Раніше ми показували інший образ герцогині Сассекської з їхнього першого з Гаррі заходу в Мельбурні.

