В оливкових луках і за руку: Меган та Гаррі відвідали особливий музей у Мельбурні

Меган і Гаррі / © Associated Press

Герцог і герцогиня Сассекські зустрілися з сім’ями ветеранів у музеї і під час зустрічі взяли участь у майстер-класі з гончарної справи з дітьми ветеранів.

Меган під час заняття з гончарної справи з дітьми ветеранів, яких музей називає «голубами», зліпила з глини страуса. Вона сказала дітям: «Насправді неподалік нашого будинку є страусина ферма», цитує її People.

Першого дня їхньої насиченої поїздки до Австралії, коли пара виходила з музею, їх оточили представники ЗМІ, які бажали з ними поговорити.

Для прогулянки Гаррі та Меган переодяглися в однакові вбрання оливково-зеленого кольору: герцогиня була у светрі без рукавів з високим коміром від австралійського бренду P Johnson, який вона поєднала зі спідницею і бомбером від іншого австралійського бренду St. Agni та туфлями-човниками світло-бежевого кольору від Aquazzura. Образ герцогиня також доповнила годинником і браслетом від Сartier.

Музей є благодійною організацією та культурною установою, очолюваною ветеранами і створеною для підтримки добробуту чинних і колишніх військовослужбовців Австралії та їхніх сімей за допомогою мистецтва.

Принц Гаррі був в оливковій сорочці, темних штанях та черевиках.

