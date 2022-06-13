У онука королеви нове кохання: з ким зустрічається Пітер Філліпс

У онука королеви нове кохання: з ким зустрічається Пітер Філліпс

Син принцеси Анни та онук королеви Єлизавети II – Пітер Філліпс – під час святкування платинового ювілею монархині з'явився зі своєю новою пасією.

Старший онук королеви, 44-річний Пітер Філліпс оголосив про розлучення з дружиною Отем у лютому 2020 року, а минулого літа, у червні 2021-го, стало відомо, що пара врегулювала всі фінансові питання і офіційно розлучилася. Діти залишилися з Отем (у пари дві дівчинки).

Тому на святкування ювілею правління своєї бабусі Пітер із чистою совістю приїхав уже з новою пасією, і, кажуть, вже давно познайомив Ліндсі Воллес із королевою.

Пітер Філліпс та Ліндсі Воллес / Фото: Getty Images

Як повідомляло видання People, мати Пітера – принцеса Анна – тими вихідними відвідувала кінні перегони в Епсомі, а разом із нею на заході був присутній син із новою пасією, і дочка Зара Тіндалл. До речі, Ліндсі є подругою сестри Пітера – Зари, вони навчалися разом.

Це була перша поява Пітера та Ліндсі на публіці разом.

Пітер Філліпс, Ліндсі Воллес та принцеса Анна / Фото: Getty Images

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Ліндсі 40 років, вона є дочка нафтового магната. Була заміжня і виховує двох дітей, але поки що, за офіційними джерелами, не розлучена. Деякий час працювала в магазині здорового харчування, а останні роки була домогосподаркою.

Пітер та Ліндсі разом також відвідали королівський захід у неділю, коли вона сиділа позаду принцеси Анни та принца Чарльза на платиновому ювілейному конкурсі біля Букінгемського палацу.

Пітер Філліпс та Ліндсі Воллес / Фото: Getty Images

Як довго вони разом, невідомо, але ще в березні 2021 року син принцеси Анни потрапив до заголовків газет, коли відвідав будинок Ліндсі в Шотландії. Цей візит наробив галасу, зокрема через те, що на той час у Великій Британії дотримувалися суворих карантинних заходів у зв'язку з коронавірусом.

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