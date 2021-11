У палаці черговий скандал: стало відомо ім'я королівського расиста, про якого говорили Меган та Гаррі

Меган Маркл та принц Гаррі / Associated Press

В інтерв'ю Опрі Вінфрі принц Гаррі та його дружина Меган звинуватили королівську родину в расизмі. Найбільше "прилетіло" принцу Чарльзу.

На вихідних стало відомо, що американський письменник Крістофер Андерсен у своїй книжці "Брати та дружини: зсередини приватного життя Вільяма, Кейт, Гаррі та Меган" стверджує, що Чарльз в день оголошення про заручини Меган і Гаррі в листопаді 2017 року зробив необережний коментар, сказавши Каміллі:

"Цікаво, який вигляд матимуть їхні діти?" — повідомляє сайт New York Post Page Six. Тоді Камілла відповіла: "Ну, абсолютно чудово, я впевнена", у книжці Крістофера Андерсена стверджується, що Чарльз продовжив: "Я маю на увазі, який може бути колір обличчя у їхніх дітей?" — пише Hello!

Принц Чарльз

Очевидно, що такі гучні заяви у книжці не могли залишитись без офіційних коментарів з боку палацу. У Калренс-хаус зробили лише одну заяву, в якій сказали: "Це вигадка, і подальших коментарів не буде".

Нагадаємо, в інтерв'ю Опре Вінфрі герцогиня Меган і принц Гаррі натякнули, що такі розмови дійсно мали місце і звучали вони з вуст старших членів королівської родини. Але наголосили, що так говорила не королева Єлизавета II і не принц Філіп.

