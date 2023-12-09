У пальті баклажанового кольору: онука королеви Єлизавети відвідала захід з підрослими доньками

Прямуючи на заходи сім'я мило усміхалася фотографам, які чекали на гостей біля входу в абатство.

42-річна Зора Тіндалл — дочка принцеси Анни і, відповідно, онука покійної королеви Єлизавети II, приєдналася до своїх королівських родичів на концерті різдвяних гімнів у Вестмінстерському абатстві під назвою "Разом на Різдво".

Захід уже третій рік поспіль організовує принцеса Уельська Кейт. Цього року він був присвячений дітям та їхньому ранньому розвитку.

Зара – мати трьох дітей, але цього разу з'явилася на заході у компанії лише двох старших дочок – Мії та Ліни. Також з нею був і чоловік – Майк Тіндалл.

Зара, Майк, Мія та Ніла Тіндалл / Фото: Getty Images

Для заходу жінка одягла пальто елегантного баклажанового відтінку від британського дизайнера Claire Mischevani. У верхній частині пальто було приталеним і мало комір-стійку, але його низ був трохи розкльошеним, як у сукні. Прикрашав це верхнє вбрання тонкий пояс.

Образ Зара доповнила туфлями винного відтінку на високих підборах від бренду Emmy London, а ось вуха прикрасила квітковими сережками, також у червоному кольорі. Завершували її образ лаконічна зачіска-пучок, прямокутний клатч із фактурою, а також лаконічний макіяж.

Зоря Тіндалл / Фото: Getty Images

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