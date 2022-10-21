У пальті Burberry: стильна принцеса Беатріс на прем'єрі фільму в Лондоні

33-річна принцеса Йоркська мала дуже стильний вигляд в сшитому на замовлення сірому пальті від Burberry, його вона одягала вже раніше 2018 року і поєднала його з чорною сукнею довжини міді та чорними шкіряними чоботями від Isabel Marant.

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Свій аутфіт для червоної доріжки принцеса Беатріс доповнила маленькою чорною сумкою-валізою Pop and Suki, макіяжем у натуральних відтінках та простим укладанням.

Фільм розповідає про матір та її семирічну дочку, які переїжджають з Китаю до Нью-Йорка та розвіює міфи про дислексію. Сама принцеса в дитинстві була дислексиком, як і її чоловік Едоардо Мапеллі-Моції.

На червоній доріжці Беа з'явилася без Едо. Очевидно, цього дня чоловік був зайнятий якимись іншими справами.

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Сестра Беатріс – принцеса Євгенія – також відвідала днями світський захід. У сукні плісе та твідовому жилеті Євгенія з'явилася на артвиставці у Парижі.

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