У пальті Carolina Herrera та туфлях Dior: папараці заскочили Меган Маркл дорогою до клубу з чоловіком

Подружжя у вівторок прибуло до приватного клубу на побачення. Меган мала сяйливий вигляд, коли виходила із позашляховика. На герцогині було бежеве пальто-накидка від Carolina Herrera за 1610 доларів, яке вона доповнила парою чорних туфель на високих підборах від Christian Dior за 625 доларів, а також маленьким шкіряним чорним клатчем від Dior.

У Меган був світлий манікюр, макіяж на обличчі, а волосся розпущене. Її шкіра мала засмаглий вигляд, ніж зазвичай. Можливо, це пов'язано з тим, що герцогиня змінила якісь засоби догляду або свого косметолога.

Меган щасливо усміхнулася, коли її супроводжував до бунгало охоронець, а папараці знаходилися поряд та знімали на відео, яке опублікувало видання Daily Mail.

Нагадаємо, досі невідомо, чи приїдуть Гаррі та Меган на коронацію Чарльза у травні 2023 року, оскільки цей день випадає на день народження їхнього сина Арчі.

Також нещодавно з'явилася інформація про те, що король Чарльз III нібито позбавив пару їхнього будинку у Великій Британії і виселив їх із Frogmore Cottage, який був подарований їм королевою Єлизаветою II після весілля 2018 року.

Фрогмор-хаус / Фото: Associated Press

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