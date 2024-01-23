У пальті, джинсах та з гарним укладанням: Шарлотта Казірагі побувала на показі Chanel

Онучка княгині Грейс Келлі була присутня на показі Chanel Haute Couture сезону весна-літо 2024, що відбувся в рамках Тижня моди в Парижі.

На Шарлотті було чорно-біле пальто з принтом "собачий зуб" без коміра, сині джинси, чорні замшеві туфлі на невисоких підборах і застібками спереду, а в руках вона тримала маленьку чорну сумку з лакованої шкіри від Chanel. Казіраги розпустила своє довге каштанове волосся і зробила легке хвилясте укладання. Також у неї був легкий макіяж очей та помадою підкреслені пухкі губи.

Шарлотта Казірагі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми показували вам новий образ Дженніфер Лопес, яка в ефектній накидці з пелюстками побувала на показі Schiaparelli.

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