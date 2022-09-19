У пальті, елегантному капелюсі і перлах: Тереза Мей на похороні Єлизавети II

Попрощатися з королевою Єлизаветою II під час служби у Вестмінстерському абатстві прийшла і колишня прем'єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей. Вона з'явилася у супроводі свого чоловіка Філіпа Мея.

Тереза Мей / Фото: Associated Press

Жалобний аутфіт Мей складався із сукні міді, пальта без ґудзиків та елегантного капелюха. Лук вона доповнила колготами і туфлями на підборах.

Тереза Мей / Фото: Associated Press

На шиї у Терези було перлинне намисто, а у вухах – сережки-пусети. У макіяжі вона зробила акцент на очах, які підвела чорним олівцем.

Тереза Мей / Фото: Associated Press

Сиділо подружжя Мей на службі поруч із колишнім прем'єр-міністром Борисом Джонсоном та його дружиною Керрі.

Тереза Мей / Фото: Associated Press

Нагадаємо, зараз у каплиці Святого Георгія розпочалася служба для родини та співробітників палацу і королеви Єлизавети II, яку проводить архієпископ Кентерберійський.

Перед останнім гімном корону, скіпетр і державу - символи влади - перенесуть із труни на вівтар. Наприкінці церемонії труна опуститься до Королівського склепу, як це було із принцом Філіпом, чоловіком королеви.

Сама церемонія поховання відбудеться о 21:30 і на ній будуть присутні лише члени сім'ї. Після церемонії труна з тілом Єлизавети II буде переміщена до сімейної каплиці короля Георга VI, де лежать батько Єлизавети II — король Георг VI, королева-мати Єлизавета і сестра принцеса Маргарет. Туди ж перемістять і труну принца Філіпа.

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