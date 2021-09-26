У пальті із золотою вишивкою і лакованих туфлях: ефектний вихід 82-річної королеви Софії

Осінній сезон — насичений період для робочих зустрічей та заходів у членів всіх без винятку королівських сімей.

82-річна королева Іспанії Софія, мама короля Філіпа VI, днями відвідала відкриття сезону Королівського театру в Мадриді.

На публіці жінка з'явилася в елегантному червоному пальті із золотою вишивкою, яке доповнила лакованими чорними туфлями на підборах, золотою сумкою на тонкому ремінці, численними золотими браслетами з камінням і без на зап'ястях, а також перлинним кольє з трьох ниток і сірою захисною маскою на обличчі.

Королева Софія / Getty Images

У королеви був легкий денний макіяж на обличчі, а волосся було укладене в класичну зачіску. Софія усміхалася і була рада бути присутньою на заході. Королівська особа вже у поважному віці, але все одно активно бере участь в суспільному житті і різних соціальних проєктах.

Королева Софія / Getty Images

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Нещодавно ми показували вам, як Софія брала участь в суботнику і займалася прибиранням на пляжі Альмадраба, в Аліканте. Забруднити руки королева не боїться, цю екологічну ініціативу Софія підтримує не перший рік.

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