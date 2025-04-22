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У пальті канаркового кольору і з сумкою Dior: кохана дівчина Трампа-молодшого прийшла до Білого дому
Син президента прийшов на великодні святкування разом зі своєю новою дівчиною.
Син президента США — Дональд Трамп-молодший — разом зі своєю коханою — 38-річною світською левицею і моделлю Беттіною Андерсон з’явився на великодніх святкуваннях у Білому домі. Пара завзято вболівала за дітей, які взяли участь у змаганнях із катання яєць Easter Egg Roll на Південній галявині.
Беттіна постала там у яскравому аутфіті. На ній було елегантне двобортне пальто канаркового кольору із ґудзиками, прикрашеними камінням. Вбрання вона скомбінувала з білими слінгбеками і білою стьобаною сумкою Lady Dior.
Андерсон зробила зачіску з локонами, макіяж смокі-айс із пишними віями і білий манікюр. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, а руки — браслетами.
Трамп-молодший був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і блакитну краватку.
Нагадаємо, на вечорі amfAR Palm Beach Gala Беттіна Андерсон з’явилася у мінісукні, розшитій срібними лелітками різного розміру, яка чудово підкреслила її стрункі ноги