У пальті, капелюсі та з букетом: королеві Єлизаветі II відкрили новий пам'ятник

У графстві Стаффордшир, Ньюкасл-андер-Лаймі відкрили нову статую на честь королеви Єлизавети II.
Новий пам'ятник покійної королеви Єлизавети II, створений художником Енді Едвардсом, стоїть у Королівських садах у Ньюкасл-андер-Лаймі.
Він замовлений 2023 року міською радою Ньюкасл-андер-Лайму на вчесть святкування його 850-річчя. Створений місцевим скульптором Енді Едвардсом, дизайн заснований на фотографіях королеви з її візиту до Ньюкасл-андер-Лайму 1973 року під час святкування 800-річчя міста.
Нагадаємо, минулого разу через пам'ятник королеві Єлизаветі II розгорівся скандал. Бронзова скульптура, відкрита в саду замку Антрім у Північній Ірландії, що зображає покійну королеву Єлизавету II, принца Філіпа та двох коргі, викликала обурення серед королівських шанувальників, оскільки на думку громадськості, королева та принц там зовсім не схожі на себе.
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