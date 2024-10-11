У пальті, капелюсі та з букетом: королеві Єлизаветі II відкрили новий пам'ятник

Новий пам'ятник покійної королеви Єлизавети II, створений художником Енді Едвардсом, стоїть у Королівських садах у Ньюкасл-андер-Лаймі.

Художник Енді Едвардс створює пам'ятник королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Він замовлений 2023 року міською радою Ньюкасл-андер-Лайму на вчесть святкування його 850-річчя. Створений місцевим скульптором Енді Едвардсом, дизайн заснований на фотографіях королеви з її візиту до Ньюкасл-андер-Лайму 1973 року під час святкування 800-річчя міста.

Пам'ятник королеві Єлизаветі II у Ньюкасл-андер-Лаймі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, минулого разу через пам'ятник королеві Єлизаветі II розгорівся скандал. Бронзова скульптура, відкрита в саду замку Антрім у Північній Ірландії, що зображає покійну королеву Єлизавету II, принца Філіпа та двох коргі, викликала обурення серед королівських шанувальників, оскільки на думку громадськості, королева та принц там зовсім не схожі на себе.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

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