У пальті, капелюсі та з перлинним чокером: королева Камілла на пам'ятній службі

Король Чарльз III очолив службу біля Кенотафа на Вайтголл, під час якої вшановували пам'ять загиблих і постраждалих під час війни у Неділю пам'яті.

Його дружина королева Камілла разом із принцесою Уельською спостерігали за службою традиційно з балкона, розташованого над військовим меморіалом.

Королева Камілла та принцеса Кейт / Фото: Getty Images

76-річна Камілла була у чорному пальті з коміром стійкою від Фіони Клер та у капелюсі Philip Treacy з широкими полями. Образ доповнював перлинний чокер з діамантовою застібкою, діамантові сережки з перлинними підвісками, макова брошка та брошка Королівського уланського полку (королева є головнокомандувачем Королівських уланів – бронетанковий кавалерійський полк).

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Її Величність знову зробила макіяж з рідкою підводкою на повіках, підкреслила губи і уклала волосся під капелюхом.

Неділя пам'яті є центральним елементом кількох заходів, присвячених пам'яті тих, хто боровся, загинув чи отримав поранення у конфліктах у всьому світі.

Король Чарльз III, принц Вільям та принцеса Анна на службі у Кенотафа / Фото: Associated Press

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

В урочистому пам'ятному заході в Лондоні взяли участь воєначальники, ветерани та військовослужбовці. Захід відбувся після суботнього Фестивалю пам'яті, на якому королівська родина зібралася у Королівському Альберт-холі. Цього дня король Чарльз відкрив статуї своїм покійним батькам — королеві Єлизаветі II та принцу Філіпу.

Статуя принцу Філіпу / Фото: Associated Press

Статуя королеви Єлизавети II у Лондоні / Фото: Associated Press

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