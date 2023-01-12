У пальті кольору вівсянки: королева Летиція приїхала з чоловіком на Менорку

Королева Летиція приєдналася до свого чоловіка короля Філіпа VI під час першої спільної прогулянки і після оголошення смерті дядька Філіпа — короля Греції Костянтина (він є братом матері Філіпа, королеви Софії). Помер король 10 січня у віці 82 років. Іспанські монархи збираються бути присутніми на похороні, прощання відбудеться в православному кафедральному соборі Афін.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Зазначимо, король Костянтин також був хрещеним батьком принца Вільяма та племінником герцога Единбурзького.

Летиція була в пальті кольору вівсянки з поясом від & Other Stories, під яке вдягла чорну сукню в принт від Mango і взула високі шкіряні чоботи на стійких підборах. На плечі королеви висіла чорна сумка на тонкому ремінці від Adolfo Domínguez.

Також королева зібрала волосся в пучок, одягла потрійні мініатюрні сережки та зробила дуже насичений макіяж очей.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Король Філіп VI був елегантний у сірому костюмі в смужку, блакитній сорочці і з блакитною краваткою в принт.

Вчора, нагадаємо, королева Летиція відвідала захід у Мадриді, де продемонструвала новий цікавий образ.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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