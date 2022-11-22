У пальті кольору баклажана: елегантна принцеса Уельська з чоловіком Вільямом вітали президента ПАР у Лондоні

Принц і принцеса Уельські вітали сьогодні президента Південно-Африканської Республіки Сиріла Рамафосу, який прибув із першим державним візитом після сходження на трон короля Чарльза ІІІ.

Принц Вільям та принцеса Кетрін були покликані надати першу зустріч у лондонському готелі Corinthia.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

На зустрічі Кейт з'явилася у плісованій сукні-пальті від Emilia Wickstead кольору баклажан. Вбрання сиділо на принцесі розкішно, а до нього Кетрін підібрала капелюх Jane Taylor, туфлі на підборах Gianvito Rossi, клатч Mulberry, перлинні сережки принцеси Діани та діамантову брошку зі смарагдовим каменем.

Принц Вільям був у костюмі та довгому пальті.

Принц і принцеса Уельські з президентом ПАР / Фото: Associated Press

Принц і принцеса Уельські з президентом ПАР / Фото: Associated Press

Після зустрічі президента королівське подружжя приєдналося до свого гостя і вирушило на парад кінної гвардії, де на них вже чекали король Чарльз III, королева Камілла і прем'єр-міністр Ріші Сунак. Почесна варта віддала королівський салют, і прозвучав національний гімн Південної Африки перед тим, як король Чарльз і президент Рамафоса проінспектували війська.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Принц і принцеса Уельські з президентом ПАР / Фото: Associated Press

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Пізніше у Грін-парку, через дорогу від Букінгемського палацу, відбувся захопливий Королівський гарматний салют із Королівської кінної артилерії. А ввечері відбудеться урочистий прийом на честь приїзду гостя, на якому королівські дами з'являться у вечірніх туалетах та тіарах.

Британська королівська родина / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Читайте також: