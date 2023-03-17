У пальті кольору бірюзи та у смарагдових сережках: принцеса Уельська з чоловіком на урочистому параді

Принц та принцеса Уельські відвідали сьогодні парад на честь Дня Святого Патрика у казармах Монс в Олдершоті.

Принцеса Уельська Кетрін вперше була присутня на параді як полковник полку, змінивши принца Уельського на цій посаді.

Принцеса Уельська та принц Вільям / Фото: Associated Press

Кейт сьогодні одягнена в пальто від Catherine Walker красивого кольору бірюзи з незвичайним коміром-стійкою, доповнивши образ туфлями із замші в тон від Emmy London і лаконічним капелюхом-пігулкою Jane Taylor. На пальті у неї була пришпилена золота брошка у вигляді трилисника, яку позичали королівським дамам, пов'язаним із полком.

Волосся принцеси було розпущене, у вухах виблискували мініатюрні сережки з діамантами та маленьким смарагдовим каменем, на обличчі був макіяж з рум'янами та трохи підкреслені губи. Принц Вільям був у військовій формі.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Кейт вперше була присутня на параді як полковник полку, нещодавно відвідавши 1-й батальйон ірландської гвардії на рівнині Солсбері. Згідно з традицією, Її Високість подарувала традиційні гілочки трилисника офіцерам та гвардійцям, які видадуть їх всім іншим, а також полковому талісманові ірландському вовкодаву.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Дощова погода не стала на заваді параду відбутися. Завершився він королівським салютом та маршем, де Кейт прийме салют як новий полковник.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Читайте також: