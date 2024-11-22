У пальті кольору хакі і з бантом на шиї: герцогиня Софі приїхала на захід замість короля Чарльза

21 листопада 1974 року в пабах Mulberry Bush і Tavern in the Town у Бірмінгемі було підірвано дві бомби, внаслідок чого загинула 21 людина і 220 дістали поранення.

Ірландська республіканська армія (ІРА) ніколи офіційно не визнавала відповідальності, але, за поширеною думкою, саме вона здійснила ці атаки.

Герцогиня Единбурзька приїхала взяти участь у заході від імені короля Чарльза. Софі була у довгому пальті кольору хакі з бантом на шиї від Claire Mischevani, доповнивши образ винними шкіряними рукавичками та світлими чоботами. Герцогиня зробила лаконічну зачіску та легкий макіяж, а також одягла золоті сережки. Софі мала скромний та елегантний вигляд.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно герцогиня відвідала лабораторію Fight for Sight в Університетському коледжі в Лондоні як всесвітній посол Міжнародного агентства з профілактики сліпоти. Там вона з'явилася у шкіряному сарафані та своїх улюблених рудих чоботях.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

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